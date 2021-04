Simona Izzo e la sua villa siciliana costruita dentro una cava: mai vista una cosa del genere (Di domenica 25 aprile 2021) Simona Izzo, racconta la follia fatta con Ricky Tognazzi e mostra le foto inedite della loro villa di lusso costruita dentro una cava Ricky Tognazzi e Simona IzzoSimona Izzo, vive la sua vita pazza d’amore in compagnia di Ricky Tognazzi e recentemente sono finiti nel mirino del gossip per il loro folle acquisto. I due infatti sembrano aver rivelato i dettagli della villa da sogno su un’isola meravigliosa. E’ la follia che la coppia si è concessa comprando una casa a Favignana, in Sicilia, una villa da sogno molto particolare poiché si troverebbe all’interno di una cava. Rigorosamente con piscina ed ampio giardino tutto intorno la casa sarebbe costata ... Leggi su kronic (Di domenica 25 aprile 2021), racconta la follia fatta con Ricky Tognazzi e mostra le foto inedite della lorodi lussounaRicky Tognazzi e, vive la sua vita pazza d’amore in compagnia di Ricky Tognazzi e recentemente sono finiti nel mirino del gossip per il loro folle acquisto. I due infatti sembrano aver rivelato i dettagli dellada sogno su un’isola meravigliosa. E’ la follia che la coppia si è concessa comprando una casa a Favignana, in Sicilia, unada sogno molto particolare poiché si troverebbe all’interno di una. Rigorosamente con piscina ed ampio giardino tutto intorno la casa sarebbe costata ...

Advertising

fattoquotidiano : LICENZIATO PER UN POST 'Libertà è partecipazione…”. Dottor Bernabè, se lo ricorda Gaber, vero? Anche noi, sempre'..… - villaintine : RT @lusurpateur_: Comunque Simona Izzo un grande dono - Sabry17412132 : @secsisimbol A me a simona izzo...bohhh - Frizz99708218 : Una grandissima e unica Ferilli, una storia tristemente vera e dietro un’impeccabile Simona Izzo e @TognazziR… - Scioccata2 : @IndianoOceano @irene_9_9_9 Uno di loro se lo è sposato la nipote della Simona Izzo. Vabbe poi è andata come è anda… -