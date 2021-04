Sicilia, da domani vaccini senza prenotazione per gli over 80 (Di domenica 25 aprile 2021) Continuerà ogni giorno in tutta la Sicilia, per gli over 80, la possibilità di avere i vaccini Pfizer o Moderna senza prenotazione. È la nuova opportunità che il governo Musumeci riserva, già da domani, ai cittadini più anziani, che non hanno ancora ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid e che potranno recarsi in tutti il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di domenica 25 aprile 2021) Continuerà ogni giorno in tutta la, per gli80, la possibilità di avere iPfizer o Moderna. È la nuova opportunità che il gno Musumeci riserva, già da, ai cittadini più anziani, che non hanno ancora ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid e che potranno recarsi in tutti il Mattino di- Notizie dalla

