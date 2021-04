Serie C, Sudtirol-Cesena: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 25 aprile 2021) Volge al decorso il campionato professionistico nazionale; nel girone B in atto una bagarre a tre per la conquista della promozione diretta. Tutte in campo alle 20:30;il manto del Druso di Bolzano sarà teatro ospitale di Sudtirol-Cesena, match valido per il 37esimo turno di Serie C. I tirolesi con l’obbligo di vincere nella speranza che una tra Padova e Perugia volti per il pianto domenicale. Ospiti bianconeri col solo obiettivo di un piazzamento più agevole in chiave playoff. Di seguito proponiamo l’analisi pre-gara con rispettive ultime notizie dai campi. Il momento del Sudtirol Stefano Vecchi è autore di una personalissima innovazione tecnico-tattica in terra tirolese. Il tecnico ex Inter -alla sua seconda stagione sulla panchina del Sudtirol ha tracciato orizzonti più ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 25 aprile 2021) Volge al decorso il campionato professionistico nazionale; nel girone B in atto una bagarre a tre per la conquista della promozione. Tutte in campo alle 20:30;il manto del Druso di Bolzano sarà teatro ospitale di, match valido per il 37esimo turno diC. I tirolesi con l’obbligo di vincere nella speranza che una tra Padova e Perugia volti per il pianto domenicale. Ospiti bianconeri col solo obiettivo di un piazzamento più agevole in chiave playoff. Di seguito proponiamo l’analisi pre-gara con rispettive ultime notizie dai campi. Il momento delStefano Vecchi è autore di una personalissima innovazione tecnico-tattica in terra tirolese. Il tecnico ex Inter -alla sua seconda stagione sulla panchina delha tracciato orizzonti più ...

Advertising

NotiziarioC : Cesena, mister Viali: «Il Südtirol credo sia la squadra più completa» - PEFIORENTINA : Serie C Group B (cont) All matches kick off at 19.30 Perugia v Matelica 8th Stadio Renato Curi Carpi 14th v P… - Nicola89144151 : Molto belle le volate in Serie C: Domani Como - Alessandria, 1° contro 2°, distanziate di un solo punto (A) Nel g… - umbriaOn : Grifo, Caserta: «Quando cominciamo a pensare diventa un problema» - GazzettinoL : Serie C Gir B Arezzo-Ravenna Fano-Triestina Fermana-Virtus Verona Mantova-Vis Pesaro Carpi-Padova Perugia-Matelica… -