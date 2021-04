Serie C, Pro Vercelli-Piacenza: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 25 aprile 2021) Tutto quello che c’è da sapere su Pro Vercelli-Piacenza sfida in programma oggi alle 15:00, valevole per la 37a giornata del campionato di Serie C – Girone A. IL MOMENTO DELLA PRO Vercelli In attesa di recuperare, mercoledì 28 aprile, il match col Pontedera non andato in scena domenica scorsa, la squadra di Francesco Modesto si appresta ad ospitare, tra le mura amiche del Piola, per l’ultima gara casalinga della stagione regolare, il Piacenza dell’ex, Cristiano Scazzola. I piemontesi, reduci da tre sconfitte e una vittoria nelle ultime quattro partite, ma già certi dei playoff, non hanno altro obiettivo se non quello di difendere il terzo posto dagli assalti di Renate e Lecco. IL MOMENTO DEL Piacenza La disfatta interna contro l’Albinoleffe della settimana scorsa ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 25 aprile 2021) Tutto quello che c’è da sapere su Prosfida in programma oggi alle 15:00, valevole per la 37a giornata del campionato diC – Girone A. IL MOMENTO DELLA PROIn attesa di recuperare, mercoledì 28 aprile, il match col Pontedera non andato in scena domenica scorsa, la squadra di Francesco Modesto si appresta ad ospitare, tra le mura amiche del Piola, per l’ultima gara casalinga della stagione regolare, ildell’ex, Cristiano Scazzola. I piemontesi, reduci da tre sconfitte e una vittoria nelle ultime quattro partite, ma già certi dei playoff, non hanno altro obiettivo se non quello di difendere il terzo posto dagli assalti di Renate e Lecco. IL MOMENTO DELLa disfatta interna contro l’Albinoleffe della settimana scorsa ha ...

CorinnnaT : RT @fralittera1: I club che vogliono penalizzare con la Serie B le 3 big sono gli stessi che senza quelle 3 big finirebbero in Lega Pro tem… - OhWhatFun__ : RT @fralittera1: I club che vogliono penalizzare con la Serie B le 3 big sono gli stessi che senza quelle 3 big finirebbero in Lega Pro tem… - fralittera1 : I club che vogliono penalizzare con la Serie B le 3 big sono gli stessi che senza quelle 3 big finirebbero in Lega Pro tempo 2 anni - Adrian71247295 : @sportmediaset Di quale serie A sí parla? Perché senza Juventus, Inter e Milan serie A non esiste, quanto mai riesc… - paoloigna1 : Gli schieramenti sono quelli pro e contro l'entrata dei Fondi nella #SerieA. La partita #Superlega continua... -