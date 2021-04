Serie C, Pro Sesto-Renate: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 25 aprile 2021) Pro Sesto-Renate vede di fronte due squadre che, a 2 giornate dalla fine del campionato, inseguono disperatamente i propri obiettivi: i padroni di casa sperano ancora nella salvezza, gli ospiti possono ancora centrare il terzo posto. Il fischio d’inizio al match della 37esima giornata del Girone A di Serie C è in programma alle ore 15:00 di oggi allo stadio Ernesto Breda. Il momento della Pro Sesto Domenica, mentre la Pro Sesto cadeva per 2-1 sul campo del Grosseto, la Carrarese, quindicesima e prima delle salve, vinceva per 3-1 il derby toscano contro la Lucchese, allungando in classifica e portandosi a +4 sui lombardi. A 2 giornate dalla fine la squadra di Filippini (che da quando è subentrato a Parravicini ha collezionato 2 sconfitte e 1 pareggio) è obbligata a vincere sia oggi, contro il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 25 aprile 2021) Provede di fronte due squadre che, a 2 giornate dalla fine del campionato, inseguono disperatamente i propri obiettivi: i padroni di casa sperano ancora nella salvezza, gli ospiti possono ancora centrare il terzo posto. Il fischio d’inizio al match della 37esima giornata del Girone A diC è in programma alle ore 15:00 di oggi allo stadio Ernesto Breda. Il momento della ProDomenica, mentre la Procadeva per 2-1 sul campo del Grosseto, la Carrarese, quindicesima e prima delle salve, vinceva per 3-1 il derby toscano contro la Lucchese, allungando in classifica e portandosi a +4 sui lombardi. A 2 giornate dalla fine la squadra di Filippini (che da quando è subentrato a Parravicini ha collezionato 2 sconfitte e 1 pareggio) è obbligata a vincere sia oggi, contro il ...

Advertising

CorinnnaT : RT @fralittera1: I club che vogliono penalizzare con la Serie B le 3 big sono gli stessi che senza quelle 3 big finirebbero in Lega Pro tem… - OhWhatFun__ : RT @fralittera1: I club che vogliono penalizzare con la Serie B le 3 big sono gli stessi che senza quelle 3 big finirebbero in Lega Pro tem… - fralittera1 : I club che vogliono penalizzare con la Serie B le 3 big sono gli stessi che senza quelle 3 big finirebbero in Lega Pro tempo 2 anni - Adrian71247295 : @sportmediaset Di quale serie A sí parla? Perché senza Juventus, Inter e Milan serie A non esiste, quanto mai riesc… - paoloigna1 : Gli schieramenti sono quelli pro e contro l'entrata dei Fondi nella #SerieA. La partita #Superlega continua... -