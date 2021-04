Serie C, Pistoiese-Grosseto: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 25 aprile 2021) La 37a giornata di Serie C, Girone A, darà vita alla partita Pistoiese-Grosseto. Le due squadre si daranno battaglia alle 15.00 per poter riuscire ad inseguire i propri obiettivi, con il “Marcello Melani” a fare da teatro. Il Grosseto ha assoluta necessità di fare punti per poter tornare in zona playoff mentre la Pistoiese cerca punti per evitare la retrocessione. Il momento della Pistoiese Sembra essere tornata nel baratro la Pistoiese, dopo aver racimolato 4 punti nelle 2 precedenti all’ultima. Poi la sconfitta 3-2 col Novara che si aggiunge alle altre, per un totale di 7 nelle ultime 10. Numeri preoccupanti, con il Livorno, ultimo, che si avvicina ed ora è a soli 6 punti di distanza. Peggior attacco e seconda peggior difesa per una squadra che non è mai ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 25 aprile 2021) La 37a giornata diC, Girone A, darà vita alla partita. Le due squadre si daranno battaglia alle 15.00 per poter riuscire ad inseguire i propri obiettivi, con il “Marcello Melani” a fare da teatro. Ilha assoluta necessità di fare punti per poter tornare in zona playoff mentre lacerca punti per evitare la retrocessione. Il momento dellaSembra essere tornata nel baratro la, dopo aver racimolato 4 punti nelle 2 precedenti all’ultima. Poi la sconfitta 3-2 col Novara che si aggiunge alle altre, per un totale di 7 nelle ultime 10. Numeri preoccupanti, con il Livorno, ultimo, che si avvicina ed ora è a soli 6 punti di distanza. Peggior attacco e seconda peggior difesa per una squadra che non è mai ...

