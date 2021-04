Serie C, Palermo-Cavese: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 25 aprile 2021) Speranze e disperazione si mescolano nel cocktail servito al Renzo Barbera di Palermo. I padroni di casa rosanero cercano la vittoria che rafforzerebbe la posizione valida per disputare i playoff di fine regular season, mentre gli ospiti campani sono staccati dalla zona playout e soltanto la cancellazione del Trapani garantirà alla compagine biancoblu la possibilità di passare dalle forche caudine del mini torneo. Ecco le ultime da Palermo-Cavese con le probabili formazioni, il pronostico e la diretta tv dell’incontro. Ghiottissima opportunità per il Palermo di incamerare punti, facili sulla carta, per lanciare nuovamente la propria candidatura per i playoff di fine stagione. I rosanero siciliani sono attualmente al nono posto in classifica e la parola continuità, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 25 aprile 2021) Speranze e disperazione si mescolano nel cocktail servito al Renzo Barbera di. I padroni di casa rosanero cercano la vittoria che rafforzerebbe la posizione valida per disputare i playoff di fine regular season, mentre gli ospiti campani sono staccati dalla zona playout e soltanto la cancellazione del Trapani garantirà alla compagine biancoblu la possibilità di passare dalle forche caudine del mini torneo. Ecco le ultime dacon le, il pronostico e latv dell’incontro. Ghiottissima opportunità per ildi incamerare punti, facili sulla carta, per lanciare nuovamente la propria candidatura per i playoff di fine stagione. I rosanero siciliani sono attualmente al nono posto in classifica e la parola continuità, ...

