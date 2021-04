Serie C, Olbia-Novara: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 25 aprile 2021) Questo pomeriggio alle 15, allo stadio Bruno Nespoli, l’Olbia ospita il Novara nella gara valida per la 37^ giornata del girone A di Serie C. Uno scontro diretto con vista play-off tutt’altro che aspettati in casa dei bianchi, visto l’inizio di stagione. I piemontesi invece, dovranno fare di tutto per difendere il decimo posto. Ecco le ultime da Olbia-Novara con le probabili formazioni e la diretta tv del match. Il momento dell’Olbia Tra le migliori formazioni della seconda parte di stagione c’è sicuramente l’Olbia di Max Canzi. Dopo un avvio piuttosto altalenante, i bianchi si sono ripresi e ora lottano addirittura per un posto nei play-off. Attualmente si trovano al dodicesimo posto con 46 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 25 aprile 2021) Questo pomeriggio alle 15, allo stadio Bruno Nespoli, l’ospita ilnella gara valida per la 37^ giornata del girone A diC. Uno scontro diretto con vista play-off tutt’altro che aspettati in casa dei bianchi, visto l’inizio di stagione. I piemontesi invece, dovranno fare di tutto per difendere il decimo posto. Ecco le ultime dacon lee latv del match. Il momento dell’Tra le miglioridella seconda parte di stagione c’è sicuramente l’di Max Canzi. Dopo un avvio piuttosto altalenante, i bianchi si sono ripresi e ora lottano addirittura per un posto nei play-off. Attualmente si trovano al dodicesimo posto con 46 ...

Advertising

vivere_sardegna : Serie C Girone A, Olbia: contro il Novara i palio punti pesanti per i play-off - GazzettinoL : Serie C 37a giornata Gir A Olbia-Novara ProVercelli-Piacenza Albinoleffe-Pontedera Pro Sesto-Renate Pro Patria-L… - junews24com : Compagnon: «Che emozione il gol all'Olbia. La Juventus U23 sogna la Serie B» - - infoitsport : Serie C, Girone A: alle 15 il recupero Juventus U23-Olbia. Per i sardi si avvicina la zona playoff - SProspettiva : RT @SProspettiva: Banalizzando, chi non ha un'Università (in senso stretto) nella propria città/provincia, ha più probabilità di studiare f… -