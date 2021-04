Serie C, Modena-Legnago Salus: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 25 aprile 2021) Questa sera alle 20.30, allo stadio Braglia, il Modena ospita il Legnago Salus nella sfida valida per la 37^ giornata del gruppo B di Serie C. Da un lato, i padroni di casa sono certi ormai della partecipazione al play-off. Dall’altro, gli ospiti faranno di tutto per provare ad evitare i play-out e agganciare l’ultimo posto utile per la salvezza diretta. Ecco le ultime da Modena-Legnago Salus con le probabili formazioni e la diretta tv. Il momento del Modena Il Modena è ormai certo della conquista almeno del quarto posto finale grazie ai 66 punti conquistati nelle 36 partite disputate. Le 20 vittorie, i 6 pareggi e le 10 sconfitte hanno consentito ai gialloblù di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 25 aprile 2021) Questa sera alle 20.30, allo stadio Braglia, ilospita ilnella sfida valida per la 37^ giornata del gruppo B diC. Da un lato, i padroni di casa sono certi ormai della partecipazione al play-off. Dall’altro, gli ospiti faranno di tutto per provare ad evitare i play-out e agganciare l’ultimo posto utile per la salvezza. Ecco le ultime dacon lee latv. Il momento delIlè ormai certo della conquista almeno del quarto posto finale grazie ai 66 punti conquistati nelle 36 partite disputate. Le 20 vittorie, i 6 pareggi e le 10 sconfitte hanno consentito ai gialloblù di ...

Advertising

GazzettinoL : Serie C Gir B Arezzo-Ravenna Fano-Triestina Fermana-Virtus Verona Mantova-Vis Pesaro Carpi-Padova Perugia-Matelica… - news_modena : Serie A, le probabili formazioni di Sassuolo-Sampdoria: squalificato Djuricic, spazio a Traorè - emiliaromagnago : Serie C, finale della Social Pro League: Modena in vantaggio per 4 a 3 sulla Lucchese - news_modena : Calcio: Serie A, Milan – Sassuolo 1 – 2. Doppietta Raspadori - Giulio_Nosotti : @FarinaAntonello @CanopoliMarco Vabè che avete ancora un bonifico in arretrato col Modena per quel 1-2 l'anno della serie B -