Serie C | Mantova-Vis Pesaro | probabili formazioni e diretta tv

(Di domenica 25 aprile 2021) Questa sera alle 20.30, allo stadio Danilo Martelli, ilospita la Visnella gara valida per la 37^ giornata del girone B diC. Da un lato, i padroni di casa provano ad assicurarsi un posto nei play-off. Dall’altro, gli ospiti devono necessariamente ottenere un risultato positivo per tenere a distanza un incalzante Legnago. Ecco le ultime da-Viscon lee latv del match. Il momento delIlpuò ancora sperare di scalare le gerarchie di classifica, ma in primo luogo deve pensare a non farsi raggiungere dal Gubbio. I biancorossi attualmente occupano il decimo posto con 48 punti, l’ultimo disponibile per garantirsi l’accesso ai play-off. ...

Entrambe reduci da un pareggio nell'ultima partita,e Vis Pesaro si sfidano per cercare di portare una vittoria nella penultima giornata del girone B diC. Ma dove vedere la partita in diretta tv o in streaming? Il calcio d'inizio è ......Futsal Genova per centrare la salvezza diretta e conquistare così la permanenza inA (permanenza che, invece, in caso di sconfitta o pareggio e contemporanee vittorie della Saviotestae ...La ‘fase a orologio’ inizia oggi con la trasferta di Mantova. Cancellieri: "Sarà una sfida complicata contro una squadra del nostro valore" ...1' di lettura 24/04/2021 - La Vis Pesaro di mister Daniele Di Donato è pronta ad affrontare una gara fondamentale in chiave salvezza. Domani, ore 20:30, i biancorossi giocheranno in trasferta, allo st ...