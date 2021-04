Serie C, Girone B: Perugia e Padova si contenderanno la promozione all’ultima giornata (Di domenica 25 aprile 2021) Conclusa anche la 37a giornata del Girone B di Serie C che però non ha prodotto verdetti ufficiali rimandando la promozione all’ultima giornata. Sia Perugia, infattim che Padova hanno vinto le rispettive partite. Ecco i risultati: Arezzo-Ravenna 1-1 Carpi-Padova 0-1 Fano-Triestina 1-1 Fermana-Virtus Verona 0-1 Imolese-Gubbio 1-0 Mantova-Vis Pesaro 0-1 Modena-Legnago 3-0 Perugia-Matelica 2-0 Sambenedettese-Feralpisalò 0-0 Sudtirol-Cesena 1-1 La classifica: Perugia 76 Padova 76 Sudtirol 72 Modena 69 Feralpisalò 60 Triestina 58 Cesena 54 Sambenedettese 54 Matelica 53 Mantova 48 Virtus Verona 48 Gubbio 45 Fermana 42 Vis Pesaro 41 Carpi 41 Legnago Salus 35 Imolese 35 Aj Fano 33 Arezzo ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 25 aprile 2021) Conclusa anche la 37adelB diC che però non ha prodotto verdetti ufficiali rimandando la. Sia, infattim chehanno vinto le rispettive partite. Ecco i risultati: Arezzo-Ravenna 1-1 Carpi-0-1 Fano-Triestina 1-1 Fermana-Virtus Verona 0-1 Imolese-Gubbio 1-0 Mantova-Vis Pesaro 0-1 Modena-Legnago 3-0-Matelica 2-0 Sambenedettese-Feralpisalò 0-0 Sudtirol-Cesena 1-1 La classifica:7676 Sudtirol 72 Modena 69 Feralpisalò 60 Triestina 58 Cesena 54 Sambenedettese 54 Matelica 53 Mantova 48 Virtus Verona 48 Gubbio 45 Fermana 42 Vis Pesaro 41 Carpi 41 Legnago Salus 35 Imolese 35 Aj Fano 33 Arezzo ...

