Serie C, Como-Alessandria: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 25 aprile 2021) Centottanta minuti separano l’imminenza attuale dall’auspicabile gioia di primato e promozione. Como-Alessandria in campo per regalare e regalarsi una prestazione vincente in una sfida: la 36esima stagionale, che ha la valenza totale di un anno solare. Un solo punto a dividere le due sfidanti: in parte merito dello spirito goliardico dei grigioneri, in parte demerito delle ultime uscite dei comaschi in perfetto stile harakiri. Nel talassico e assordante silenzio del ‘Sinigaglia’ si affrontano il miglior attacco contro la difesa meno battuta, accomunati solo dalla volontà di annichilire il reciproco presagio di buonumore e dei tre punti. Gattuso contro Longo, Eusepi contro Gatto, Abbondio contro San Baudolino; ci sono tutti gli ingredienti per 90? di pura foga calcistica. Come si presenta il Como Al match di svolta della stagione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 25 aprile 2021) Centottanta minuti separano l’imminenza attuale dall’auspicabile gioia di primato e promozione.in campo per regalare e regalarsi una prestazione vincente in una sfida: la 36esima stagionale, che ha la valenza totale di un anno solare. Un solo punto a dividere le due sfidanti: in parte merito dello spirito goliardico dei grigioneri, in parte demerito delle ultime uscite dei comaschi in perfetto stile harakiri. Nel talassico e assordante silenzio del ‘Sinigaglia’ si affrontano il miglior attacco contro la difesa meno battuta, accomunati solo dalla volontà di annichilire il reciproco presagio di buonumore e dei tre punti. Gattuso contro Longo, Eusepi contro Gatto, Abbondio contro San Baudolino; ci sono tutti gli ingredienti per 90? di pura foga calcistica. Come si presenta ilAl match di svolta della stagione ...

