Serie C | Catania-Casertana | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 25 aprile 2021)sarà una delle gare in programma alle 17.30. Valevole per la 37a giornata, le due squadre sono in piena lotta per i playoff del Girone C diC. Quella in programma all’ “Angelo Massimino” diè una sfida che nessuna delle due può permettersi di perdere. Ilper riprendere la sua corsa al quarto posto, laper non vedersi sfilare il decimo posto dalle inseguitrici. Il momento delIldeve rimediare alla pesante sconfitta subita contro il Catanzaro della scorsa giornata che ne ha interrotto ladi vittorie consecutive. Uno stop che ha accorciato la classifica con le inseguitrici ed ha allontanato le posizioni più alte, col quarto posto ora a 5 punti. In casa, ...