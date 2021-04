Serie C, Carpi-Padova: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 25 aprile 2021) Sarà il “Sandro Cabassi” ad ospitare Carpi-Padova. Le due squadre, con obiettivi diversi in Serie C, Girone B, si affronteranno alle 20.30, in contemporanea con le altre gare della 37a giornata. Il Carpi sta distanziando una pericolosa zona playout mentre il Padova è primo a pari punti col Perugia. Una partita che promette spettacolo. Il momento del Carpi Pessima frenata per un Carpi lanciatissimo per la permanenza in Serie C. Il 6-1 contro la FeralpiSalò interrompe una Serie di 3 risultati utili consecutivi che aveva lanciato il Carpi fuori dalla zona rossa. Un brusco stop inaspettato dato che il Carpi non prendeva più di 3 gol dal 10 febbraio, 6-0 contro proprio il Padova. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 25 aprile 2021) Sarà il “Sandro Cabassi” ad ospitare. Le due squadre, con obiettivi diversi inC, Girone B, si affronteranno alle 20.30, in contemporanea con le altre gare della 37a giornata. Ilsta distanziando una pericolosa zona playout mentre ilè primo a pari punti col Perugia. Una partita che promette spettacolo. Il momento delPessima frenata per unlanciatissimo per la permanenza inC. Il 6-1 contro la FeralpiSalò interrompe unadi 3 risultati utili consecutivi che aveva lanciato ilfuori dalla zona rossa. Un brusco stop inaspettato dato che ilnon prendeva più di 3 gol dal 10 febbraio, 6-0 contro proprio il. ...

Advertising

PEFIORENTINA : Serie C Group B (cont) All matches kick off at 19.30 Perugia v Matelica 8th Stadio Renato Curi Carpi 14th v P… - MEsticatzi : @FBiasin @franvanni Perlomeno Lotito mostra coerenza - Pall_Gonfiato : Ecco tutte le informazioni necessarie per vedere #Carpi-#Padova. #SerieC - Bonner_one : @cuocopittore @mirkonicolino @FrustalupiMario Concordo sul fatto che la rosea sia un giornalaccio - carpifc1909 : ???? Serie C, Girone B, 37^ giornata: Carpi F.C. 1909 vs Calcio Padova ?? Sono 25 i convocati di mister Pochesci ??… -