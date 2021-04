Serie C 2020/2021, Girone A: l’Olbia pareggia in casa contro il Novara (Di domenica 25 aprile 2021) Un pomeriggio bellissimo e ricco di emozioni quello vissuto allo stadio Bruno Nespoli, dove l’Olbia ha fermato il Novara nel match valido per la 37esima giornata della Serie C 2020/2021. Partita aperta al minuto 7 da Riccardo Collodel. I padroni di casa pareggiano i conti al 40? con Riccardo Ragatzu, ma qualche minuto dopo Simone Rossetti riporta avanti i suoi e gli ospiti chiudono il primo tempo in vantaggio. Dopo il pareggio ritrovato da Roberto Biancu e il secondo gol di Rossetti al 60?, il giovane Luca Belloni chiude il match a dieci minuti dalla fine. l’Olbia spreca l’ultima occasione per raggiungere i playoff, mentre per il Novara il decimo posto rimane distante due punti. Le due squadre partono subito forte con un tiro di ... Leggi su sportface (Di domenica 25 aprile 2021) Un pomeriggio bellissimo e ricco di emozioni quello vissuto allo stadio Bruno Nespoli, doveha fermato ilnel match valido per la 37esima giornata della. Partita aperta al minuto 7 da Riccardo Collodel. I padroni dino i conti al 40? con Riccardo Ragatzu, ma qualche minuto dopo Simone Rossetti riporta avanti i suoi e gli ospiti chiudono il primo tempo in vantaggio. Dopo il pareggio ritrovato da Roberto Biancu e il secondo gol di Rossetti al 60?, il giovane Luca Belloni chiude il match a dieci minuti dalla fine.spreca l’ultima occasione per raggiungere i playoff, mentre per ilil decimo posto rimane distante due punti. Le due squadre partono subito forte con un tiro di ...

