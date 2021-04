Advertising

sportli26181512 : Serie B Salernitana, la lettera di Castori dopo il Covid: L'allenatore dei campani, dopo aver scoperto di aver cont… - SerieBNewsCom : #Salernitana, è sfida per #Gondo: Crotone e Benevento alla finestra - SerieBNewsCom : ?? #Salernitana | #Castori positivo al #Covid! La lettera dell'allenatore?? - Marylena_88 : RT @sportface2016: #Salernitana, il tecnico #Castori è risultato positivo al #COVID19: 'Sto abbastanza bene' - sportface2016 : #Salernitana, il tecnico #Castori è risultato positivo al #COVID19: 'Sto abbastanza bene' -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Salernitana

SALERNO - L'allenatore della, Fabrizio Castori , è risultato positivo al Covid - 19. Ha scelto, quindi, di rendere pubblica la notizia attraverso una lettera destinata ai suoi tifosi, rassicurandoli sul suo stato di ...... nel 2015 viene aggregato alla prima squadra e il 1º febbraio 2016 esordisce (con gol) contro la. Con lo Spezia, dopo una breve parentesi in prestito, raggiunge la promozione inA ...Castori positivo al Covid, la lettera "Cari tifosi, cari salernitani, ho trovato sulla mia strada un avversario a cui non ero preparato: il Covid-19. Purtroppo sono io il tesserat ...VENTURA SALERNITANA LECCE - Gian Piero Ventura, ex allenatore di Salernitana e Lecce, ha parlato al Corriere dello Sport. Ecco le sue parole ...