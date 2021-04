Serie A | undici club contro le dissidenti della Superlega

(Di domenica 25 aprile 2021) Seria A,scrivono a Dal Pino e chiedono pesanti sanzioniJuve, Inter e Milan per il progettoRivoltai fondatori. Sono ben 11 le società del nostro campionato che hanno scritto una lettera al presidenteLega Calcio, Paolo Dal Pino, per un’assemblea d’urgenza. Lo scopo di tale assemblea sarà di “analizzare i gravi atti posti in essere daiassociati Juventus Fc, Ac Milan, Fc Internazionale e dai loro amministratori, e le relative conseguenze“, per la progettazione. IA che si sono unitiil ...

DiMarzio : #Superlega | La lettera di undici club di #SerieA al presidente Dal Pino

Ben undici club hanno infatti richiesto al presidente della Lega Paolo Dal Pino di convocare un'assemblea urgente. L'intenzione è quella di valutare potenziali punizioni nei confronti di Juventus, Inter Milan e AC Milan. La settimana del terremoto Superlega si chiude lasciandosi alle spalle macerie e interrogativi. Il progetto abortito in 48 ore ha alzato un polverone di ...