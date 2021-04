Serie A, Inter-Verona: le formazioni ufficiali del match di “San Siro” (Di domenica 25 aprile 2021) L'Inter vuole rispondere dopo il pareggio di La Spezia.I nerazzurri alle ore 15.00 dovranno vedersela contro il Verona di Juric, una vittoria avvicinerebbe ancor di più gli uomini di Conte allo scudetto. Le formazioni ufficiali del match.Inter (3-5-2) - Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi, Perisic; Lukaku, MartinezVerona (3-4-2-1) - Silvestri; Magnani, Gunter, Dimarco; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna Leggi su mediagol (Di domenica 25 aprile 2021) L'vuole rispondere dopo il pareggio di La Spezia.I nerazzurri alle ore 15.00 dovranno vedersela contro ildi Juric, una vittoria avvicinerebbe ancor di più gli uomini di Conte allo scudetto. Ledel(3-5-2) - Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi, Perisic; Lukaku, Martinez(3-4-2-1) - Silvestri; Magnani, Gunter, Dimarco; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna

