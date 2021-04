Serie A, Inter-Hellas Verona: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di domenica 25 aprile 2021) Un altro passo verso lo scudetto. Inter-Hellas Verona potrebbe essere una nuova possibilità di allungare ulteriormente sul secondo posto da parte dei nerazzurri. La strada per il tetto d’Italia continua. I nerazzurri proseguono la loro marcia incontrasta verso la vittoria di questa Serie A. Nonostante il pareggio contro lo Spezia per 1-1, la squadra di Antonio Conte è riuscita ad allungare sul secondo posto. Dopo la sconfitta del Milan contro il Sassuolo, sono 9 i punti che separano i nerazzurri dai rossoneri. Continua il campionato anche dell’Hellas Verona. Sono tre giornate che la squadra di Ivan Juric non riesce a conquistare la vittoria. Un rallentamento nel percorso di crescita che non spaventa la dirigenza gialloblù e che spera di poter continuare anche nella prossima stagione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 25 aprile 2021) Un altro passo verso lo scudetto.potrebbe essere una nuova possibilità di allungare ulteriormente sul secondo posto da parte dei nerazzurri. La strada per il tetto d’Italia continua. I nerazzurri proseguono la loro marcia incontrasta verso la vittoria di questaA. Nonostante il pareggio contro lo Spezia per 1-1, la squadra di Antonio Conte è riuscita ad allungare sul secondo posto. Dopo la sconfitta del Milan contro il Sassuolo, sono 9 i punti che separano i nerazzurri dai rossoneri. Continua il campionato anche dell’. Sono tre giornate che la squadra di Ivan Juric non riesce a conquistare la vittoria. Un rallentamento nel percorso di crescita che non spaventa la dirigenza gialloblù e che spera di poter continuare anche nella prossima stagione ...

