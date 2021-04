Serie A, Fiorentina-Juventus: probabili formazioni, quote e dove vedere il match in tv (Di domenica 25 aprile 2021) Fiorentina e Juventus pronte a scrivere l'ennesimo capitolo di una rivalità infinita.Fiorentina-Juventus, Pirlo: “Dybala sta meglio. Tutto sul mio rapporto con CR7 e sulla Superlega”Nonostante le posizioni di classifica non suggeriscano un vero e proprio scontro diretto, il confronto tra la franchigia viola e la compagine bianconera porta sempre con se un relativo fascino. La Juventus è alla ricerca di punti fondamentali in ottica Champions League, con il caos creato dalla Superlega che - fino a questo momento - non sembra aver distratto più di tanto gli uomini di Andrea Pirlo. Dopo il successo casalingo contro il Parma, la Vecchia Signora cerca una conferma del suo rendimento proprio contro i rivali fiesolani, i quali hanno probabilmente poco da chiedere a questa, ennesima, stagione ... Leggi su mediagol (Di domenica 25 aprile 2021)pronte a scrivere l'ennesimo capitolo di una rivalità infinita., Pirlo: “Dybala sta meglio. Tutto sul mio rapporto con CR7 e sulla Superlega”Nonostante le posizioni di classifica non suggeriscano un vero e proprio scontro diretto, il confronto tra la franchigia viola e la compagine bianconera porta sempre con se un relativo fascino. Laè alla ricerca di punti fondamentali in ottica Champions League, con il caos creato dalla Superlega che - fino a questo momento - non sembra aver distratto più di tanto gli uomini di Andrea Pirlo. Dopo il successo casalingo contro il Parma, la Vecchia Signora cerca una conferma del suo rendimento proprio contro i rivali fiesolani, i quali hanno probabilmente poco da chiedere a questa, ennesima, stagione ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie Fiorentina Fiorentina - Juventus, probabili formazioni: tanti dubbi per Pirlo Fiorentina - Juventus è il match che oggi alle ore 15 vedrà impegnati i bianconeri di Andrea Pirlo per il turno 33 di serie A.

