Serie A, Fiorentina-Juventus: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di domenica 25 aprile 2021) Una partita dal doppio valore in questa 33a giornata di campionato. In Fiorentina-Juventus c’è in gioco la permanenza in Serie A e la qualificazione alla prossima Champions League. Dopo il 3-0 dell’andata dei viola all’Allianz Stadium, oggi entrambe le squadre possono decidere il destino l’una dell’altra. Beppe Iachini ha vinto l’ultimo match contro l’Hellas Verona, compiendo un importante passo avanti e staccando così la zona rossa di 5 punti. Un successo che ha ridato ossigeno e speranza alla squadra viola. Stesso effetto che ha avuto la vittoria della Juventus su un Parma sempre più penultimo. I bianconeri hanno vinto grazie alle giocate offensive dei loro difensori, proprio nel momento in cui le punte riescono a trovare meno la porta. Andrea Pirlo può ritenersi soddisfatto ma deve continuare a correre così come ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 25 aprile 2021) Una partita dal doppio valore in questa 33a giornata di campionato. Inc’è in gioco la permanenza inA e la qualificazione alla prossima Champions League. Dopo il 3-0 dell’andata dei viola all’Allianz Stadium, oggi entrambe le squadre possono decidere il destino l’una dell’altra. Beppe Iachini ha vinto l’ultimo match contro l’Hellas Verona, compiendo un importante passo avanti e staccando così la zona rossa di 5 punti. Un successo che ha ridato ossigeno e speranza alla squadra viola. Stesso effetto che ha avuto la vittoria dellasu un Parma sempre più penultimo. I bianconeri hanno vinto grazie alle giocate offensive dei loro difensori, proprio nel momento in cui le punte riescono a trovare meno la porta. Andrea Pirlo può ritenersi soddisfatto ma deve continuare a correre così come ...

Advertising

forumJuventus : SuperLega, 11 squadre di Serie A scrivono a Dal Pino per chiedere provvedimenti contro Juve, Inter e Milan. Non fir… - marchese_il : RT @augustociardi75: Quindi in Lega Serie A ci sono club che non firmano la lettera per sanzioni vs #Juventus #Inter #Milan. Tra questi #Na… - CorsicaTifosi : ?? Calcio ???? Série A? ?? stade Artemio Franchi ? 15h00 ?? 33ème journée ???????? beINSPORT ou SkyItalia AC Fiorentina ??… - juliusegolet : RT @TeamCRonaldo: MATCHDAY TODAY! ?? Fiorentina vs Juventus ??? Stadio Artemio Franchi ?? Serie A - enrick81 : @matteopinci @repubblica @franvanni Peccato che le squadre con un po’ di zucca tipo Lazio, Fiorentina e Atalanta no… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Fiorentina Probabili formazioni Inter Verona/ Quote: Sanchez spera in un posto ...in calo nelle ultime settimane come dimostra anche la sconfitta casalinga contro la Fiorentina nel ... PROBABILI FORMAZIONI SERIE A/ Giacomo Raspadori in copertina (33giornata) PRONOSTICO E QUOTE Diamo ...

Probabili formazioni Lazio Milan/ Diretta tv: quanti big in bilico! ... perché questa è una delle sette partite della giornata di Serie A comprese nel pacchetto della ... Probabili formazioni Fiorentina Juventus/ Diretta tv: Bonaventura squalificato LE SCELTE DI PIOLI Sul ...

Serie A: Fiorentina Juventus e Inter Verona ANSA Nuova Europa Calciomercato Milan, incontro con l’agente: firma a sorpresa La Roma però dovrà vedersela con il Milan e con la stessa Fiorentina che spinge per tenere il calciatore. Nel mirino c’è Dusan Vlahovic che piace tanto a Milan, Roma e anche Juventus in Serie A. POTRE ...

Fiorentina-Juventus: come vederla in diretta TV e streaming Fiorentina-Juventus 25 aprile 2021 ore 15:00: come vederla in diretta TV, streaming live e formazioni ufficiali aggiornate in tempo reale ...

...in calo nelle ultime settimane come dimostra anche la sconfitta casalinga contro lanel ... PROBABILI FORMAZIONIA/ Giacomo Raspadori in copertina (33giornata) PRONOSTICO E QUOTE Diamo ...... perché questa è una delle sette partite della giornata diA comprese nel pacchetto della ... Probabili formazioniJuventus/ Diretta tv: Bonaventura squalificato LE SCELTE DI PIOLI Sul ...La Roma però dovrà vedersela con il Milan e con la stessa Fiorentina che spinge per tenere il calciatore. Nel mirino c’è Dusan Vlahovic che piace tanto a Milan, Roma e anche Juventus in Serie A. POTRE ...Fiorentina-Juventus 25 aprile 2021 ore 15:00: come vederla in diretta TV, streaming live e formazioni ufficiali aggiornate in tempo reale ...