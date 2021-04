Serie A | Fiorentina-Juventus | le formazioni ufficiali del match del “Franchi”

Leggi su mediagol

(Di domenica 25 aprile 2021) Laalla caccia di un posto in Champions League, laper allontanarsi dalla zona retrocessione.Alle ore 15.00 al "" andrà in scena una sfida fondamentale per le sorti di entrambe le squadre. Ledel(3-5-2) - Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Igor; Ribery, Vlahovic All. Iachini(3-5-2) - Szczesny; De Ligt, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Ramsey, Bentancur, Rabiot, Alex Sandro; Dybala, Ronaldo All. Pirlo