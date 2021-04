Serie A, Atalanta-Bologna: le formazioni ufficiali. Vincono Inter e Udinese. Pari Juve. La Roma perde a Cagliari. (Di domenica 25 aprile 2021) Serie A, il programma e i risultati di domenica 25 aprile. Inter contro il Verona, Juventus a Firenze. Roma – Serie A, il programma e i risultati di domenica 25 aprile. Nella prima sfida vittoria dell’Udinese in casa del Benevento. Nelle partite delle 15 la Juventus non va oltre l’1-1 contro la Fiorentina. L’Inter batte 1-0 il Verona. Nella sfida delle 18 il Cagliari batte la Roma e spera nella salvezza. Serie A, i risultati di domenica 25 aprile Di seguito i risultati di Serie A di domenica 25 aprile, sfide valide per la trentatreesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI formazioni e HIGHLIGHTS) Benevento-Udinese ... Leggi su newsmondo (Di domenica 25 aprile 2021)A, il programma e i risultati di domenica 25 aprile.contro il Verona,ntus a Firenze.A, il programma e i risultati di domenica 25 aprile. Nella prima sfida vittoria dell’in casa del Benevento. Nelle partite delle 15 lantus non va oltre l’1-1 contro la Fiorentina. L’batte 1-0 il Verona. Nella sfida delle 18 ilbatte lae spera nella salvezza.A, i risultati di domenica 25 aprile Di seguito i risultati diA di domenica 25 aprile, sfide valide per la trentatreesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILIe HIGHLIGHTS) Benevento-...

