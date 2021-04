Serie A | Amauri | “La Superlega non una bella cosa Juventus in Champions League? Vi dico la mia”

Leggi su mediagol

(Di domenica 25 aprile 2021)Carvalho de Oliveira e il tackle sullaA 33a giornata: Darmian gol, vittoria in chiave scudetto per l’Inter. Pari tra Fiorentina e. La classifica aggiornataL'ex bomber del Palermo è stato intervistato da Radio Bianconera, nel corso del format di approfondimento sportivo chiamato Terzo Tempo. In particolare,ha affrontato scottanti tematiche in chiaveed Inter.Sulla: "Ho visto e ho letto molte cose sulla, sono d’accordo con tutti quelli che hanno scritto che non era una. Infatti, abbiamo visto che fine ha fatto: è cambiato tutto nel giro di 48 ore e secondo me è giusto così. Da giocatore dellama anche da tifoso non ...