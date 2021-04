“Senza rumore”, il nuovo singolo di Baccini che fa da colonna sonora a “Credo in un solo padre” (Di domenica 25 aprile 2021) GENOVA – È on air “Senza rumore”, il nuovo singolo di Francesco Baccini che fa da colonna sonora a “Credo in un solo padre”, film di Luca Guardabascio in cui recita anche lo stesso cantautore genovese e che è già disponibile su Chili, mentre a breve approderà pure su Amazon Prime. Il brano anticipa la pubblicazione di un cd che conterrà l’intera soundtrack del lungometraggio, tutta composta da Baccini. Sarà il suo primo album strumentale, poiché comprenderà solo un paio di pezzi cantati. Il videoclip di “Senza rumore” è stato girato durante le riprese del film, avvenute in provincia di Salerno. Nel cast figurano tra gli altri Massimo Bonetti, Anna ... Leggi su lopinionista (Di domenica 25 aprile 2021) GENOVA – È on air “”, ildi Francescoche fa daa “in un”, film di Luca Guardabascio in cui recita anche lo stesso cantautore genovese e che è già disponibile su Chili, mentre a breve approderà pure su Amazon Prime. Il brano anticipa la pubblicazione di un cd che conterrà l’intera soundtrack del lungometraggio, tutta composta da. Sarà il suo primo album strumentale, poiché comprenderàun paio di pezzi cantati. Il videoclip di “” è stato girato durante le riprese del film, avvenute in provincia di Salerno. Nel cast figurano tra gli altri Massimo Bonetti, Anna ...

