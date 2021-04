“Se perdiamo | ti richiamiamo” | il clamoroso ribaltone sfiorato in Serie A

(Di domenica 25 aprile 2021) InA era saltata una panchina, ma il cambio di guida tecnica non aveva sortito gli effetti sperati: il retroscena L’esonero di Eusebio Di Francesco non aveva sortito gli effetti sperati, perché neppure con Semplici in panchina il Cagliari era tornato a sorridere. Dopo le quattro sconfitte consecutive, dalla Juventus all’Inter, la società sarda Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : perdiamo richiamiamo

Zazoom Blog

Tempo in cui, strappato quel frammento, più che leggerlo, o forse anche leggendolo, lo(... allora la mente è superficie, a galla della qualequalcosa che sta sotto la mente. È ...Tempo in cui, strappato quel frammento, più che leggerlo, o forse anche leggendolo, lo(... allora la mente è superficie, a galla della qualequalcosa che sta sotto la mente. È ...Il West Ham perde con il Chelsea ma l’ex Manchester United Jesse Lingard si sfoga sui social contro la decisione del Var Il Chelsea batte il West Ham 1-0 grazie alla rete di Timo Werner. All’81’ la de ...Sono 43 i nuovi positivi in provincia di Lodi comunicati nel bollettino dell’Istituto superiore Sanità di oggi sabato 24 aprile, nel Milanese sono 757, 2.313 in Lombardia e 13.817 in Italia. In region ...