Se gli strappi leghisti mettono in pericolo il governo Draghi

(Di domenica 25 aprile 2021) Pare chel’abbia presa davvero male ed è probabile che sia così. L’accordo sulle riaperture raggiunto nella cabina di regia la settimana scorsa, che segnava un punto a favore dell’ala “aperturista” capitanata dalla Lega, prevedeva il mantenimento, per ora, del coprifuoco alle 22. L’alzata di testa di Salvini che ha denunciato l’accordo siglato da Giorgetti e che lui stesso aveva esaltato, il premier non se l’aspettava o almeno non pensava che arrivasse sino al punto di non votare il decreto. Tanto più che una nuova mediazione si sarebbe raggiunta facilmente e senza fragore decidendo di rivedere tutto, alla luce dei dati, a metà mese. Deluso sì. Stupito forse no. È difficile credere che asia sfuggito che Salvini si muove ormai quotidianamente in una direzione precisa. La campagna sulle riaperture, gli attacchi continui contro ...