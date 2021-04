Scrittori | addio a Al Young | il poeta che portò il ritmo del blues nella poesia

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 25 aprile 2021) Los Angeles, 25 apr. - (Adnkronos) - Lo scrittore statunitense Al, romanziere, saggista e docente che nel 2005 l'allora governatore Arnold Schwarzenegger nominò 'laureato' della California, è morto all'età di 81 anni in seguito alle conseguenze di un ictus che lo aveva colpito nel 2019. Nato Albert Jamesil 31 maggio 1939 a Ocean Springs, nello stato del Mississippi, da tempo era residente a Berkeley, città dove si era laureato all'Università della California nel 1969 e dove ha poi insegnato scrittura creativa, letteratura inglese e. E' stato docente anche alla Stanford University. E' stato un protagonista del rinnovamento della letteratura afromericana negli anni '70, con romanzi come "Chi è Angelina?" (1983) e "Parla Sitting Pretty" (1985), entrambi pubblicati in italiano dalla casa editrice ...