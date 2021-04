Scontro in Forza Italia, Caldoro: “Ancora silenzi su menzogne e attacchi personali” (Di domenica 25 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Continuo a pensare che la menzogna, oltre le offensive argomentazioni di carattere anche personale, siano incompatibili in una comunità politica. Nessuna risposta. silenzio”. Così su Twitter Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Campania, “dopo le accuse di ‘desistenza’ in favore del governatore campan. Vincenzo De Luca alle ultime regionali e gli attacchi alla dirigenza campana di Forza Italia, di Paolo Russo, vicecapogruppo FI alla Camera”, come sottolinea lo stesso Caldoro. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 25 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Continuo a pensare che la menzogna, oltre le offensive argomentazioni di carattere anche personale, siano incompatibili in una comunità politica. Nessuna risposta.o”. Così su Twitter Stefano, capo della opposizione di centrodestra in Campania, “dopo le accuse di ‘desistenza’ in favore del governatore campan. Vincenzo De Luca alle ultime regionali e glialla dirigenza campana di, di Paolo Russo, vicecapogruppo FI alla Camera”, come sottolinea lo stesso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

