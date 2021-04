Sarah Voss dice basta al body sgambato e gareggia con una tuta lunga (Di domenica 25 aprile 2021) E’ un segnale molto forte quello lanciato da Sarah Voss agli europei di ginnastica che si chiudono oggi a Basilea. La sua decisione di indossare una tuta lunga al posto di un body sgambato nella giornata di apertura della manifestazione ha destato una certa curiosità. Siamo ormai da tempo abituati a veder gareggiare le ginnaste in tutine sempre più succinte. A volte possono essere meno comode ed esporre ampie parti del corpo ed ora arriva una nuova mise che appare insieme molto comoda ed elegante. Sarah Voss ha voluto cambiare questo tipo di tenuta di gara con una precisa motivazione: “Le tute corte sono simili a costumi da bagno. Possono essere considerate provocanti all’esterno e far provare vergogna a chi le indossa, anche per ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 25 aprile 2021) E’ un segnale molto forte quello lanciato daagli europei di ginnastica che si chiudono oggi a Basilea. La sua decisione di indossare unaal posto di unnella giornata di apertura della manifestazione ha destato una certa curiosità. Siamo ormai da tempo abituati a vederre le ginnaste in tutine sempre più succinte. A volte possono essere meno comode ed esporre ampie parti del corpo ed ora arriva una nuova mise che appare insieme molto comoda ed elegante.ha voluto cambiare questo tipo di tenuta di gara con una precisa motivazione: “Le tute corte sono simili a costumi da bagno. Possono essere considerate provocanti all’esterno e far provare vergogna a chi le indossa, anche per ...

