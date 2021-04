“Sappiamo chi ha mentito”. Piera Maggio e le dichiarazioni choc a ‘Domenica In’. Cos’ha detto (Di domenica 25 aprile 2021) E siamo ancora qui a parlare della vicenda di Denise Pipitone, la cui sparizione, avvenuta 17 anni fa a Mazara del Vallo, quando aveva solo 4 anni, si tinge ulteriormente di giallo man mano che vengono fuori nuove dichiarazioni della mamma, Piera Maggio, che forse dopo tanto tempo ha deciso di non voler più tenere per sé ciò che ha sempre saputo. Le nuove dichiarazioni A dare inizio alle confidenze della donna forse la delusione provata dopo la speranza, vana, di aver ritrovato la figlia scomparsa quando si è fatta avanti la ormai tristemente famosa russa Olesya Rostova; da allora, forse per aver sentito la vicinanza di una Nazione intera, la Maggio ha deciso di parlare anche di fatti molto gravi, agli atti ovviamente, che finora erano stati tenuti celati, come la possibile infatuazione di Anna ... Leggi su viaggiarealverde (Di domenica 25 aprile 2021) E siamo ancora qui a parlare della vicenda di Denise Pipitone, la cui sparizione, avvenuta 17 anni fa a Mazara del Vallo, quando aveva solo 4 anni, si tinge ulteriormente di giallo man mano che vengono fuori nuovedella mamma,, che forse dopo tanto tempo ha deciso di non voler più tenere per sé ciò che ha sempre saputo. Le nuoveA dare inizio alle confidenze della donna forse la delusione provata dopo la speranza, vana, di aver ritrovato la figlia scomparsa quando si è fatta avanti la ormai tristemente famosa russa Olesya Rostova; da allora, forse per aver sentito la vicinanza di una Nazione intera, laha deciso di parlare anche di fatti molto gravi, agli atti ovviamente, che finora erano stati tenuti celati, come la possibile infatuazione di Anna ...

