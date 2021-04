San Martino in Rio. Lo scrittore Marco Eletti fermato per l’omicidio del padre Paolo (Di domenica 25 aprile 2021) Dramma familiare a San Martino in Rio (Reggio Emilia). Paolo Eletti, 58 anni, è stato ucciso. L’uomo è stato trovato con il cranio sfondato da colpi di martello. Per il delitto è stato fermato Marco Eletti, 33 anni, figlio della vittima. Il trentenne risponde sia di omicidio sia di tentato omicidio. Infatti è accusato anche di avere ferito in modo grave la madre Sabrina Guidetti, ricoverata in coma farmacologico in ospedale. Marco Eletti è stato interrogato da pm e Carabinieri che hanno rilevato numerose incongruenze nel suo racconto. Il corpo di Paolo Eletti, 58 anni, era stato trovato ieri sera nella sua casa di San Martino in Rio, nella bassa reggiana, con il cranio sfondato a colpi di martello. ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 25 aprile 2021) Dramma familiare a Sanin Rio (Reggio Emilia)., 58 anni, è stato ucciso. L’uomo è stato trovato con il cranio sfondato da colpi di martello. Per il delitto è stato, 33 anni, figlio della vittima. Il trentenne risponde sia di omicidio sia di tentato omicidio. Infatti è accusato anche di avere ferito in modo grave la madre Sabrina Guidetti, ricoverata in coma farmacologico in ospedale.è stato interrogato da pm e Carabinieri che hanno rilevato numerose incongruenze nel suo racconto. Il corpo di, 58 anni, era stato trovato ieri sera nella sua casa di Sanin Rio, nella bassa reggiana, con il cranio sfondato a colpi di martello. ...

