San Marino | quel diplomatico di Sting La star rappresenta il Titano

(Di domenica 25 aprile 2021) Ilha un nuovo ambasciatore, anzi due: Gordon Matthew Sumner , in artee la moglie Trudie Styler . La coppia, come da prassi, alle 12 di ieri ha giurato di fronte ai Capi di Stato della ...

Advertising

repubblica : Sting diventa ambasciatore di San Marino - King_Goat_JJ : RT @CrystalRacing: Rubens Barrichello (Ferrari) vs. Jarno Trulli (Renault), 2002 San Marino qualifying at Imola #F1 - sanmarinophil : Posted @withregram • @cittacapitale Da oggi, 24 Aprile 2021, Sting Ambasciatore della Repubblica di San Marino!… - ginugiola : RT @repubblica: Sting diventa ambasciatore di San Marino - news_ravenna : Sting nuovo ambasciatore di San Marino con la moglie Trudie Styler -

Ultime Notizie dalla rete : San Marino

La coppia, come da prassi, alle 12 di ieri ha giurato di fronte ai Capi di Stato della Repubblica di, Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini. Ad accompagnarli durante la cerimonia, altri ...Di seguito il quadro della 15° giornata aggiornato agli anticipi; da segnalare che la gara trasmessa in diretta daRTV cambia rispetto al programma di ieri: non più Juvenes - Dogana - ...Secondo l'art. 4 della Legge Qualificata n. 145/2003, "I Giudici d'Appello, i Commissari della Legge, e gli Uditori, dopo la nomina, sono soggetti ad un periodo di prova di anni tre. Il Consiglio Giud ...Se l’è dovuto sudare ma alla fine il Domagnano ha strappato quel punto che gli consegna il pass per il Turno Preliminare, con buona pace del Cailungo che, a questo punto, domani giocherà solo per chiu ...