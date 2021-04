Samantha de Grenet e la verità dietro alla cattiveria su Stefania Orlando (Di lunedì 26 aprile 2021) Forse abbiamo risolto il giallo dietro alla presunta frecciatina di Samantha De Grenet a Stefania Orlando. Il settimanale Mio ha intervistato “la Regina del Gorgonzola” e tra le tante domande le hanno chiesto se davvero fosse mai stata gelosa del rapporto tra Tommaso Zorzi e la Orlando. Samantha non solo ha smentito, ma avrebbe chiuso la risposta con una shade velenosa in pieno stile Mariah Carey: “Non so chi sia Stefania Orlando“. L’ex gieffina poi se l’è presa con i siti di gossip che hanno ripreso questa frase. Adesso abbiamo capito il motivo. Ieri ospite a Domenica Live la De Grenet ha rivelato di non aver mai detto di non conoscere la collega. “Barbara tu mi devi stare un po’ più vicina. Io sono ... Leggi su biccy (Di lunedì 26 aprile 2021) Forse abbiamo risolto il giallopresunta frecciatina diDe. Il settimanale Mio ha intervistato “la Regina del Gorgonzola” e tra le tante domande le hanno chiesto se davvero fosse mai stata gelosa del rapporto tra Tommaso Zorzi e lanon solo ha smentito, ma avrebbe chiuso la risposta con una shade velenosa in pieno stile Mariah Carey: “Non so chi sia“. L’ex gieffina poi se l’è presa con i siti di gossip che hanno ripreso questa frase. Adesso abbiamo capito il motivo. Ieri ospite a Domenica Live la Deha rivelato di non aver mai detto di non conoscere la collega. “Barbara tu mi devi stare un po’ più vicina. Io sono ...

Advertising

domenicalive : 'Reputo Stefania una donna intelligente e in gamba' Samantha De Grenet smentisce quello che dicono avrebbe detto a… - StraNotizie : Samantha de Grenet e la verità dietro alla cattiveria su Stefania Orlando - tweetnewsit : Samantha De Grenet su Stefania Orlando: “Non so chi sia” - nico_lai93 : RT @domenicalive: 'Reputo Stefania una donna intelligente e in gamba' Samantha De Grenet smentisce quello che dicono avrebbe detto a un gi… - nico_lai93 : RT @domenicalive: Samantha e Ilaria De Grenet, le due sorelle si raccontano a #DomenicaLive! E rivelano anche i dettagli di quella volta ch… -