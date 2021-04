Russia | premiata la nuova metro Deina firmata da Italdesign

(Di domenica 25 aprile 2021) La divisione di Industrial Design di, istituita nella primavera del 1981, celebra il quarantesimo anniversario con tre premi internazionali. Il progetto sviluppato con la russa Tmh, tra i maggiori costruttori di treni e materiale rotabile al mondo, è stato premiato sia con il Red Dot sia con l’iF Award. La giuria internazionale ha premiato, ladi Mosca, con il Red Dot: Best of Best, all’interno della categoria Treni e Aeroplani. Si tratta del riconoscimento più prestigioso ed è sinonimo di design rivoluzionario, ogni anno viene assegnato al miglior prodotto di ogni categoria. Il lavoro per definire il nuovo Dna del design della flotta di nuovi treni, sempre con Tmh, è stataper l”eccellenza del design’ con l’iF Award, all’interno della categoria Vehicle, dopo aver ...

Advertising

_marcomontanari : @CesareInvictus @bordoni_russia Beh, il silenzio totale della premiata ditta giornaloni&affini lo aveva già reso graniticamente certo -

Ultime Notizie dalla rete : Russia premiata

Il Denaro

Penso che questa nostra linea sia statadai consumatori con un continuo apprezzamento dei ... i mille problemi legati ai cambiamenti climatici e il perdurante embargo con la(che dura ...Sceltaanche economicamente, nonostante la congiuntura storica caratterizzata da una ... in particolare in Paesi come Stati Uniti,, Giappone, Nuova Zelanda, Indonesia e Australia. "...Il poker, tra mille difficoltà in un biennio di grande crisi pandemica, sembra poter timidamente partire. Il primo torneo live al mondo di grande rilevanza si è svolto a Sochi, in Russia, a fine febbr ...Il motivo per cui le parti sono cadute in una situazione così tesa è naturalmente legato al conflitto storico tra Ucraina e Russia. Dall’inizio del 2021, il governo ucraino ha intrapreso una serie di ...