Rugby, TOP10 2021: reso noto il calendario dei recuperi e dei play-off Scudetto. Finale il 2 giugno (Di domenica 25 aprile 2021) Il TOP10 di Rugby ieri ha visto andare in scena la 18ma ed ultima giornata della stagione regolare, ma per conoscere gli accoppiamenti delle semifinali play-off occorrerà attendere i risultati di due dei quattro match che ancora devono essere recuperati. Soltanto il Petrarca Padova, infatti, è certo di aver centrato la prima posizione, mentre per conoscere i piazzamenti finali di Rovigo, ValoRugby e Calvisano, che determineranno il tabellone della post season, bisognerà attendere il match di sabato prossimo tra Calvisano e ValoRugby, e quello di sabato 8 tra Colorno e Rovigo. Ininfluenti invece gli altri due recuperi: sabato prossimo è in programma Petrarca Padova-Colorno, mentre sabato 15 si giocherà Colorno-Fiamme Oro. Le semifinali d’andata si giocheranno sabato 15 e domenica 16, ... Leggi su oasport (Di domenica 25 aprile 2021) Ildiieri ha visto andare in scena la 18ma ed ultima giornata della stagione regolare, ma per conoscere gli accoppiamenti delle semifinali-off occorrerà attendere i risultati di due dei quattro match che ancora devono essere recuperati. Soltanto il Petrarca Padova, infatti, è certo di aver centrato la prima posizione, mentre per conoscere i piazzamenti finali di Rovigo, Valoe Calvisano, che determineranno il tabellone della post season, bisognerà attendere il match di sabato prossimo tra Calvisano e Valo, e quello di sabato 8 tra Colorno e Rovigo. Ininfluenti invece gli altri due: sabato prossimo è in programma Petrarca Padova-Colorno, mentre sabato 15 si giocherà Colorno-Fiamme Oro. Le semifinali d’andata si giocheranno sabato 15 e domenica 16, ...

