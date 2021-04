Rosso: il colore forte della Primavera-Estate 2021 (Di domenica 25 aprile 2021) Rosso, seduttivo ma deciso, colore di punta della Primavera Estate 2021. Intenso, vivo, caldo, c’è chi lo odia e chi lo ama, poche sono le mezze misure. Ma quest’anno anche i più scettici dovranno ricredersi, perché gli stilisti lo hanno eletto tendenza di stagione. Il Rosso di giorno Tanti i suggerimenti dalle passerelle Primavera Estate 2021: dal semplice tocco di Rosso dato dagli accessori al total look, l’importante è saper scegliere la nuance che ci fa sentire a proprio agio (dal geranio al mattone, le nuances di moda sono tantissime) e non esagerare se non si è estremamente convinti. Un look Primavera Estate 2021 di Fendi. Il blazer ... Leggi su amica (Di domenica 25 aprile 2021), seduttivo ma deciso,di punta. Intenso, vivo, caldo, c’è chi lo odia e chi lo ama, poche sono le mezze misure. Ma quest’anno anche i più scettici dovranno ricredersi, perché gli stilisti lo hanno eletto tendenza di stagione. Ildi giorno Tanti i suggerimenti dalle passerelle: dal semplice tocco didato dagli accessori al total look, l’importante è saper scegliere la nuance che ci fa sentire a proprio agio (dal geranio al mattone, le nuances di moda sono tantissime) e non esagerare se non si è estremamente convinti. Un lookdi Fendi. Il blazer ...

