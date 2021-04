Rosetta | Marta e Losanna | le giovani calciatrici che sfidarono il fascismo

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 25 aprile 2021) «Amo moltissimo il giuoco del calcio, un amore tenace il mio, non un fuoco di paglia. Le mie compagne hanno tanta passione e buona volontà: non tramonteremo mai». E’ il 1933. A parlare èBoccalini, in un’intervista alla rivista Calcio Illustrato., milanese, aveva fondato, con le compagne, una squadra di calcio, il Gfc, Gruppo Femminile di Calcio. La loro storia è raccontata da uno speciale del settimanale Sette, del Corriere della Sera.e le altre non poterono giocare a lungo, perché ilglielo impedì. La loro storia, però, è diventata un romanzo. Si chiama “Giovinette”, lo ha scritto Federica Seneghini, giornalista del Corriere, basandosi su documenti dell’epoca, sulle testimonianze dell’ultima superstite e sui ricordi dei parenti delle protagoniste....