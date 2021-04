Rosa Perrotta è di nuovo incinta? Ecco tutti gli indizi – FOTO (Di domenica 25 aprile 2021) Dopo la nascita del piccolo Domenico (detto Dodo), Rosa Perrotta potrebbe essere nuovamente incinta del compagno Pietro Tartaglione: scopriamo tutti gli indizi che ci fanno sospettare questo stato di dolce attesa dell’ex tronista di Uomini e Donne. Rosa Perrotta è di nuovo incinta? Sostanzialmente gli indizi sono due: il braccialetto antinausea indossato da Rosa (che ci... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 25 aprile 2021) Dopo la nascita del piccolo Domenico (detto Dodo),potrebbe essere nuovamentedel compagno Pietro Tartaglione: scopriamogliche ci fanno sospettare questo stato di dolce attesa dell’ex tronista di Uomini e Donne.è di? Sostanzialmente glisono due: il braccialetto antinausea indossato da(che ci... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

