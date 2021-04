Rosa e Pietro, la fantastica notizia: il dettaglio non mente (Di domenica 25 aprile 2021) E’ tornato finalmente il sereno per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: l’ex coppia di Uomini e donne aspetterebbe il secondo figlio. La notizia della possibile seconda gravidanza di Rosa Perrotta nelle ultime ore sta facendo il giro del web. Ricordiamo che posi mesi fa i due ex protagonisti di Uomini e donne hanno dovuto superare una lunga e profonda crisi, dovuta a dei loro problemi personali. Fortunatamente, però, durante le festività natalizie sono riusciti a mettere da parte le loro incomprensioni e insieme al piccolo Dodo sono di nuovo felici e sereni. Ma cosa bolle in pentola adesso? L’ex tronista è davvero incinta per la seconda volta? Rosa e Pietro sono tornati insieme, e ad oggi sono più innamorati che mai. In una recente intervista ... Leggi su howtodofor (Di domenica 25 aprile 2021) E’ tornato finalil sereno perPerrotta eTartaglione: l’ex coppia di Uomini e donne aspetterebbe il secondo figlio. Ladella possibile seconda gravidanza diPerrotta nelle ultime ore sta facendo il giro del web. Ricordiamo che posi mesi fa i due ex protagonisti di Uomini e donne hanno dovuto superare una lunga e profonda crisi, dovuta a dei loro problemi personali. Fortunata, però, durante le festività natalizie sono riusciti a mettere da parte le loro incomprensioni e insieme al piccolo Dodo sono di nuovo felici e sereni. Ma cosa bolle in pentola adesso? L’ex tronista è davvero incinta per la seconda volta?sono tornati insieme, e ad oggi sono più innamorati che mai. In una recente intervista ...

