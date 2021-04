Romero | “Venire all’Atalanta scelta migliore Tutti mi dicevano che con Gasperini sarei migliorato”

(Di domenica 25 aprile 2021) Cristian, difensore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria contro il Bologna: “I primi dieci minuti abbiamo sofferto per due occasioni del Bologna. Noi abiamo fatto una grandissima partita, la squadra va alla grande, ma ci sono altre cinque finali più la finale di Coppa Italia. Noi al secondo posto? Il nostro obiettivo è andare in Champions League, poi se andiamo al secondo posto meglio ancora. Il mio miglioramento? La prima cosa è cheè un grandissimo allenatore che mi fa sta facendo migliorare tantissimo. Sapevo chequaera la miaper questo allenatore, micomelavorava. Il mio futuro? Sono concentrato solo sulle partite che ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Romero Venire

TUTTO mercato WEB

Ariadna, ex compagna di Pierpaolo e madre di Leonardo si è espressa su questo concetto sui social, affermando che in alcune circostanze le dinamiche familiari non possonogiudicate dall'...L'assenza dipotrebbe consentire alla Juventus di sfruttare meglio le verticalizzazioni tra ... Pirlo dovrà quindi scegliere se puntare ancora su Kulusevski, che però tende più aincontro ...Il difensore dell’Atalanta è raggiante per il momentaneo secondo posto, ha parlato al termine della sfida vinta contro il Bologna “Nei primi dieci minuti i nostri avversari sono scesi in campo bene, c ...Cristian Romero, difensore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Bologna Cristian Romero, difensore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al ...