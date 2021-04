Roma | varchi e controlli anti Covid nelle zone calde della movida

(Di domenica 25 aprile 2021), 25 aprile 2021 - Con il passaggio del Lazio in zona gialla a partire da domani , ae in particolarecittadina, come l'area pedonale al Pigneto, Campo de' Fiori, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : A partire dal 26 aprile saranno 'intensificate le attività di controllo', lo prevede una circolare di Pubblica sicu… - ItaliaNEWS : Coronavirus riaperture, a Roma varchi nelle zone della movida, dal Pigneto al Centro Storico - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: A partire dal 26 aprile saranno 'intensificate le attività di controllo', lo prevede una circolare di Pubblica sicurezza.… - jason_polanski : RT @repubblica: Coronavirus riaperture e zona gialla: a Roma varchi nelle zone della movida, dal Pigneto al Centro Storico - repubblica : Coronavirus riaperture e zona gialla: a Roma varchi nelle zone della movida, dal Pigneto al Centro Storico -

Ultime Notizie dalla rete : Roma varchi

... ae in particolare nelle zone della movida cittadina, come l'area pedonale al Pigneto, Campo de' Fiori, Trastevere e San Lorenzo, scatterannoe controlli. Presidi delle forze dell'ordine ...Con la zona gialla ascatteranno iin alcune zone della movida: saranno presidiati da forze di polizia e protezione civile in zone particolarmente frequentate come l'isola pedonale al Pigneto, Campo de Fiori, ...Per questo c’è bisogno di controlli per tenere la situazione nei limiti della sicurezza. Da domani i varchi di accesso alle zone del centro di Roma e nelle zone della movida saranno presidiati dalle ...Con la zona gialla a Roma scatteranno i varchi in alcune zone della movida: saranno presidiati da forze di polizia e protezione civile in zone particolarmente frequentate come l'isola pedonale ...