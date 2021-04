Roma, spintoni e insulti tra movimenti per la casa e Anpi: le tensioni in piazza per il 25 aprile – Video (Di domenica 25 aprile 2021) “Un fiore ai partigiani caduti”. I movimenti per la casa scendono in piazza a Roma per celebrale il 76° della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Non mancano alcuni momenti di tensione tra gli attivisti e i manifestanti a Porta San Paolo per le celebrazioni indette dall’Anpi Romano. Dopo un po’ di agitazione, però i movimenti per la casa sono riusciti a raggiungere le mura e a depositare dei garofani rossi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) “Un fiore ai partigiani caduti”. Iper lascendono inper celebrale il 76° della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Non mancano alcuni momenti di tensione tra gli attivisti e i manifestanti a Porta San Paolo per le celebrazioni indette dall’no. Dopo un po’ di agitazione, però iper lasono riusciti a raggiungere le mura e a depositare dei garofani rossi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

