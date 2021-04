Roma, parla la madre della ragazzina che ha picchiato una 12enne disabile: 'Mi vergogno di mia figlia, chiedo scusa mille volte' (Di domenica 25 aprile 2021) 'Sono sconvolta, frastornata, ho smesso di vivere, non ho parole. Penso solo all'altra famiglia, voglio sapere come sta la ragazzina'. Queste le parole della madre della ragazzina che, aiutata da ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 25 aprile 2021) 'Sono sconvolta, frastornata, ho smesso di vivere, non ho parole. Penso solo all'altra famiglia, voglio sapere come sta la'. Queste le paroleche, aiutata da ...

Advertising

JoseCarlosRRuiz : Poesia vs. #blocco. @ClaudioFinelli parla con la poetessa e giornalista Geraldina Colotti e altri. In #Italia la… - CarloCalenda : Questo “scontro” riassume quanto avviene su moltissimi dossier romani. Dai rifiuti ai parchi. Competenze a metà. Re… - CarloCalenda : Bene la vicinanza. Ma la Raggi parla come se fosse il sindaco di Metropolis in visita a Roma. Nessuna assunzione di… - robreg1 : RT @CarloCalenda: Questo “scontro” riassume quanto avviene su moltissimi dossier romani. Dai rifiuti ai parchi. Competenze a metà. Regione… - corriereroma : RT @corriereroma: Vannini, parla l’ex fidanzata: «Marco moriva e io non avevo capito niente» -