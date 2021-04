(Di domenica 25 aprile 2021) Succede di ritrovarsi ko, a terra come la vittima per il dolore e la vergogna. Ma non ci sono appigli, attenuanti: intanto, prima, si chiede.Da qui parte la testimonianza della mamma della...

Advertising

fanpage : Tutto il dolore della madre della ragazzina 12enne bullizzata - VailatiSergio : RT @ALFO100897: Roma, 12enne disabile picchiata e ripresa con gli smartphone. Che vergognosa e scandalosa immoralità, segno di una società… - Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: Maledetta mascolinità tossica... ah, no - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Roma, 12enne disabile picchiata dalle bulle: «Mi vergogno di mia figlia, chiedo scusa mille volte» - an12frnc : RT @MediasetTgcom24: Roma, parla la madre della ragazzina che ha picchiato una 12enne disabile: 'Mi vergogno di mia figlia, chiedo scusa mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma 12enne

Queste le parole della madre della ragazzina che, aiutata da altre due amiche, in un parco della periferia romana, ha picchiato unadisabile. Di quelle violenze c'è un video che, da Instagram, ...Da qui parte la testimonianza della mamma della tredicenne che in un parco del ha aggredito unaaffetta da aiutata da due amiche. 'Sono sconvolta, frastornata, ho smesso di vivere, non ho ...Succede di ritrovarsi ko, a terra come la vittima per il dolore e la vergogna. Ma non ci sono appigli, attenuanti: intanto, prima, si chiede scusa. Da qui parte la testimonianza della mamma ...La donna è sotto shock: "Mia figlia non sapeva che la ragazzina fosse disabile. Questo ci addolora ancor di più perché ha una sorella disabile anche lei".