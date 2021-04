Rocio Munoz Morales | chi è | età | carriera | Instagram | libro | figlie | altezza | Raoul Bova

(Di domenica 25 aprile 2021) Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata di Domenica In. Tra gli ospiti di oggi anche, che interverrà per presentare il suo primo romanzo dal titolo “Un posto tutto mio”.: chi è, età,è nata a Madrid il 10 giugno del 1988. Ha iniziato a studiare ballo sin da piccola e ha ottenuto diversi premi in competizioni internazionali. Ha anche lavorato come ballerina professionista nel tour mondiale del cantante Julio Iglesias. Ha poi iniziato la suatelevisiva ed è diventata popolare grazie alla partecipazione come insegnante di danza nel programma Mira Quien Baila, l’edizione spagnola di Ballando con le stelle. Nel 2009 ha ...

C'è ancheMorales , tra gli ospiti della nuova puntata di Domenica in , il contenitore domenicale condotto da Mara Venier in onda questo pomeriggio su Rai1 a partire dalle 14. Nel corso dell'...E poiMorales , che si racconterà tra vita privata e carriera oltre a presentare il suo primo romanzo 'Un posto tutto mio'; Elisabetta Gregoraci , che interverrà per ripercorrere alcune ...La 33^ puntata di ‘Domenica In’, in onda domenica 25 aprile, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma e condotta da Mara Venier, avrà come protagonisti tanti ospiti in studio e in collegamento ...Le anticipazioni di Domenica In annunciano che tra gli ospiti ci sarà Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone, la bimba scomparsa nel 1994 ...