Rocio Morales | splendide parole su Raoul Bova | “Complice assoluto”

Advertising

MontiFrancy82 : A @DomenicaIn ospiti il Ministro della Salute Roberto Speranza, Piera Maggio @RocioMMorales #elisabettagregoraci… - SMSNEWSOFFICIAL : A @DomenicaIn ospiti il Ministro della Salute Roberto Speranza, Piera Maggio @RocioMMorales #elisabettagregoraci… - SMSNEWSOFFICIAL : A “Domenica In” ospiti il Ministro della Salute Roberto Speranza, Piera Maggio, Rocio Munoz Morales, Elisabetta Gre… - AgenziaOpinione : RAI 1 – “ DOMENICA IN “ * OSPITI: « ROBERTO SPERANZA / PIERA MAGGIO / ROCIO MUNOZ MORALES / CLAUDIA PANDOLFI / FABR… - tattotatiy : RT @VanityFairIt: Ha scritto un romanzo, ma dentro ci ha messo anche qualcosa della sua vita. RocÍo Muñoz Morales racconta di quando le dic… -

Ultime Notizie dalla rete : Rocio Morales

E poiMunoz, che si racconterà tra vita privata e carriera oltre a presentare il suo primo romanzo 'Un posto tutto mio'; Elisabetta Gregoraci , che interverrà per ripercorrere alcune ...Si alterneranno poi: Piera Maggio , la mamma della piccola Denise Pipitone, scomparsa da Mazara del Vallo il 1° settembre 2004;Munoz, che si racconterà tra vita privata e carriera ...La 33^ puntata di ‘Domenica In’, in onda domenica 25 aprile, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma e condotta da Mara Venier, avrà come protagonisti tanti ospiti in studio e in collegamento ...Le anticipazioni di Domenica In annunciano che tra gli ospiti ci sarà Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone, la bimba scomparsa nel 1994 ...