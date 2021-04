Rivelazione choc di Piera Maggio: “Credo che Anna Corona si fosse infatuata di me” (Di domenica 25 aprile 2021) “Dico una cosa che in tutto questo tempo non ho mai raccontato pubblicamente ma questa sera la racconterò perché è tutto verbalizzato e messo agli atti fin da subito. Io raccontai fin da subito gli atteggiamenti ambigui di Anna Corona nei miei confronti”, è sul finale del suo intervento a “Chi l’ha visto?” che Piera Maggio si è lasciata andare a una Rivelazione sull’ex moglie di Piero Pulizzi, papà di Denise Pipitone, la bambina di quattro anni scomparsa diciassette anni fa a Mazara del Vallo. Una storia che, complice il caso di Olesya Rostova, la ragazza russa che non è poi risultata essere Denise, è tornata con al centro della scena mediatica. Fin dall’inizio Piera non aveva mostrato molti dubbi sula presunta responsabilità della signora Corona e della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 25 aprile 2021) “Dico una cosa che in tutto questo tempo non ho mai raccontato pubblicamente ma questa sera la racconterò perché è tutto verbalizzato e messo agli atti fin da subito. Io raccontai fin da subito gli atteggiamenti ambigui dinei miei confronti”, è sul finale del suo intervento a “Chi l’ha visto?” chesi è lasciata andare a unasull’ex moglie di Piero Pulizzi, papà di Denise Pipitone, la bambina di quattro anni scomparsa diciassette anni fa a Mazara del Vallo. Una storia che, complice il caso di Olesya Rostova, la ragazza russa che non è poi risultata essere Denise, è tornata con al centro della scena mediatica. Fin dall’inizionon aveva mostrato molti dubbi sula presunta responsabilità della signorae della ...

maurizionicolar : RT @FrancoBechis: Vincerà il virus, ecco la rivelazione choc di Pfizer - panibbi : RT @noitre32: Vincerà il virus, ecco la rivelazione choc di Pfizer Meglio chi fa il tifo per il virus perché ci guadagna che chi fa il tif… - Nicola23453287 : RT @FrancoBechis: Vincerà il virus, ecco la rivelazione choc di Pfizer - aua4eve : RT @FilippoTommaso2: Le case farmaceutiche hanno fatto un enorme investimento, e gli investimenti, si sa, in finanza durano 4 anni. Nel pri… - Cuorenero17 : RT @FilippoTommaso2: Le case farmaceutiche hanno fatto un enorme investimento, e gli investimenti, si sa, in finanza durano 4 anni. Nel pri… -