Ritrovato il sottomarino indonesiano. Ma ci sono ancora diversi pericoli

MediasetTgcom24 : Indonesia, ritrovato il sottomarino scomparso: morti i 53 a bordo #sottomarino - Agenzia_Ansa : Il sottomarino KRI Nanggala 402 scomparso mercoledì scorso nel mare di Bali è stato ritrovato spezzato in tre parti… - rtl1025 : ?? E' stato ritrovato il #sottomarino scomparso mercoledì scorso nel mar di #Bali. Lo hanno reso noto le autorità i… - marinacor91 : RT @Agenzia_Ansa: Il sottomarino KRI Nanggala 402 scomparso mercoledì scorso nel mare di Bali è stato ritrovato spezzato in tre parti. Tutt… - Sampfan : RT @repubblica: ?? Sottomarino indonesiano, il relitto e' stato ritrovato. Le autorita' di Giacarta: 'Tutti i 53 marinai a bordo sono morti'… -

Il recupero , per dare sepoltura alle vittime ma soprattutto per determinare le esatte cause dell'affondamento del, non sarà comunque un'operazione facile. Il fondale, in quel punto del ...E' statoil relitto delaffondato nei giorni scorsi al largo delle coste indonesiane di Bali con 53 persone a bordo. Lo ha reso noto il capo delle Forze armate di Giacarta, Hadi Tjahjanto,...INDONESIA - Non ci sono superstiti a bordo del sottomarino della Marina indonesiana,scomparso mercoledì nel mar di Bali. Il relitto del sommergibile di fabbricazione tedesca, individuato ieri a 850 me ...Il sottomarino KRI Nanggala 402 scomparso mercoledì scorso nel mare di Bali è stato ritrovato "spezzato in tre parti" ...