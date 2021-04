Ricerca della madre biologica: «La legge permetta almeno di sapere i dati sanitari» (Di domenica 25 aprile 2021) Il Tribunale dei minori di Milano l’ha cercata e trovata, ma lei ha detto no. Non vuole conoscere la figlia che ha dato in adozione nel 1973 e nemmeno vuole fare in completo anonimato quello che la figlia, Daniela Molinari, malato di tumore le ha chiesto. Per l’accesso a una cura sperimentale aveva bisogno della mappatura del codice genetico. La madre biologica ha detto no al prelievo di sangue e al tampone salivare che avrebbero potuto aiutarla. Leggi su vanityfair (Di domenica 25 aprile 2021) Il Tribunale dei minori di Milano l’ha cercata e trovata, ma lei ha detto no. Non vuole conoscere la figlia che ha dato in adozione nel 1973 e nemmeno vuole fare in completo anonimato quello che la figlia, Daniela Molinari, malato di tumore le ha chiesto. Per l’accesso a una cura sperimentale aveva bisogno della mappatura del codice genetico. La madre biologica ha detto no al prelievo di sangue e al tampone salivare che avrebbero potuto aiutarla.

